Ouedraogo Milan, i rossoneri si muovono per l’estate: le ultimissime sul giovanissimo centrocampista dello Schalke

Il Milan non ha perso di vista Assan Ouèdraogo, anzi, la dirigenza è già da qualche settimana al lavoro per provare a superare la foltissima concorrenza che gravita sul classe giovane centrocampista.

Come riportato da Sportitalia, i rossoneri sono in forte pressing per provare a definire un accordo in vista della prossima estate. Dopo Popovic potrebbe arrivare al Milan un altro 2006.