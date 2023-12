Ouedraogo Milan, affare sempre più vicino alla chiusura! I dettagli dell’operazione con lo Schalke 04: ultime

Il Milan sarebbe sempre più vicino ad Assan Ouédraogo. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, i rossoneri sarebbero infatti in pole position nella corsa al giocatore in vista della prossima estate.

La dirigenza milanista è sempre più fiduciosa di poter chiedere l’affare nei prossimi mesi e portare nella Milano rossonera il promettente classe 2006 dello Schalke 04 a partire dalla prossima estate.