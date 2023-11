Orlando consiglia Pioli: «Io utilizzerei questo modulo, esalta Loftus-Cheek»

Orlando consiglia Pioli in vista della trasferta di Lecce: «Io utilizzerei questo modulo, esalta Loftus-Cheek»

Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del Milan, atteso dalla sfida contro il Lecce. Le sue parole.

ORLANDO – «Al di là del discorso motivazionale, giocare col PSG è più facile per Leao, perché ti ha lasciato spazi. Il Milan ha giocato bene anche dietro, questo è innegabile, però è proprio l’Europa che ti porta a certi livelli. In campionato invece Leao, quando è marcato stretto, deve trovarsi lui gli spazi per non dare punti di riferimento. In attesa di ritrovare Bennacer, che è fondamentale, se vuole fare il 4-3-3 mi sembra che il 4-2-3-1 va bene. Loftus-Cheek fa le due fasi molto bene. A me piace questo modulo ora, perché l’inglese ti dà qualità nelle due fasi. E il Lecce non è una squadra che fa le barricate, quindi vedremo la stessa squadra e Leao avrà delle chance durante la partita»