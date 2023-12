Orlando: «Atalanta? Il Milan limiti i danni». Poi ammonisce Maldini. Le sue parole ai microfoni di Tuttomercatoweb

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Massimo Orlando ha parlato così di Atalanta–Milan e di De Ketelaere. Le sue parole.

ORLANDO – «Il Milan è ancora dentro al discorso campionato. L’Atalanta sta davvero male ora e non riesce ad esprimere il solito calcio. Il Milan ha la grande chance. De Ketelaere? L’ho visto diverse volte quest’anno, magari stavolta ci smentisce ma mi arrendo. Non riesco ancora a capire il ruolo, e poi lo vedo tanto molle, non ha intensità. Non è che non gli sono state date le chance, forse ha proprio bisogno di andare via dall’Italia. Al momento Maldini ha sbagliato. Il Milan è senza diversi giocatori fondamentali. la cosa importante ora è limitare i danni e non distaccarsi troppo dall’Inter. Se il Milan riesce a mantenere una distanza accettabile e poi recupera tutti i giocatori, abbiamo visto a inizio stagione di cosa è capace»