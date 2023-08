Origi Torino, il Milan apre alla cessione in prestito o a titolo definitivo: i dettagli

Il Torino pare voglia fare sul serio per l’acquisto di Divock Origi. Trattativa in corso con il Milan e per convincere il belga

Il Torino spinge per l’acquisto di Divock Origi. L’attaccante è in uscita dal Milan, che avrebbe aperto alla sua cessione sia a titolo definitivo che in prestito.

Come riferisce il giornalista Giacomo Morandin, le parti sono in contatto in queste ore, con i granata che stanno provando a convincere il calciatore. Si cerca di trovare una soluzione anche per l’ingaggio del calciatore (che è di 4 milioni di euro a stagione).