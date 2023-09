Origi al Nottingham, Wilson accoglie l’ex Milan: «Aggiunge forza alla nostra squadra»

Ross Wilson, Chief Football Officer del Nottingham Forest, ha accolto l’arrivo dell’ex Milan Divock Origi. Le sue parole

Il Chief Football Officer del Nottingham Forest, Ross Wilson, ha accolto l’arrivo di Divock Origi dal Milan con queste parole ai canali ufficiali del club.

PAROLE – «Divock torna in Premier League per aggiungere ulteriore forza alla nostra squadra. Volevamo rafforzare le nostre opzioni di attacco e Divock sicuramente ci aiuta a farlo. Non vediamo l’ora di dargli il benvenuto nella nostra casa di Trentside».