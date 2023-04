Non solo nomi in entrata ma anche in uscita per il Milan in vista del prossimo mercato estivo. Tra questi potrebbe esserci quello di Origi

secondo Calciomercato.it West Ham, Crystal Palace e Aston Villa sono interessate al belga.