Origi Milan, solo conferme: i rossoneri risparmiano per altri colpi. La strategia del club sull’attaccante è chiara

Come scrive Tuttosport il Milan ha ormai deciso di affondare su Origi per completare il reparto offensivo della prossima stagione, che vedrà presenti ancora Giroud e forse pure Ibrahimovic.

La scelta del club rossonero è quella di andare su un parametro zero anche per poter destinare il budget a disposizione per altri ruoli. Su Origi piovono conferme anche dal’Inghilterra dove si parla di un’offerta rossonera sui 3,5-4 milioni di euro per quattro stagioni.