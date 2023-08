Origi Milan, dirigenza preoccupata: è rimasta quest’ultima spiaggia. Le novità sul futuro dell’attaccante belga

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è concentrata su Divock Origi, giocatore ormai ai margini del progetto tecnico del Milan e per il quale si aspettano delle offerte nei prossimi giorni.

Dopo l’offerta dall’Arabia Saudita rifiutata dal giocatore, sul tavolo dei rossoneri non sono arrivate proposte concrete da West Ham e Sheffield United (due club interessati). Ecco perché ora il Milan spera in un gioco di sponda con l’agente del giocatore in modo da trovare una soluzione che faccia felici tutti.