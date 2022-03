Origi Milan, Gazzetta: «Fase iniziale, il club non dispensa super-ingaggi». Le ultime sulla trattativa per il belga

La Gazzetta dello Sport tende a raffreddare leggermente la pista Origi-Milan.

L’interesse del Milan per Scamacca ci spiega che i paralleli discorsi con l’entourage del belga Origi sono in una fase iniziale: e le richieste del panzer in scadenza con il Liverpool non sono certo a buon mercato.

Inoltre non va sottovalutata la filosofia della proprietà rossonera che preferisce investire sui giovani piuttosto che dispensare super-ingaggi.