Origi indica i suoi idoli: c’è anche un ex rossonero

Divock Origi ha indicato i suoi idoli nel suo percorso da calciatore: presente anche l’ex rossonero George Weah

Divock Origi, intervistato da DAZN, ha parlato così dei suoi idoli:

«Sono cresciuto andando su YouTube per vedere i video dei grandi campioni come Cristiano Ronaldo, Weah, Pelè, Maradona. Vedevo i video perchè amo il bel calcio, quindi non un idolo in particolare. Il gioco del calcio è così bello, così ricco di elementi».

