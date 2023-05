Origi via dal Milan? Non solo la Turchia: c’è un nuovo club sulle tracce del belga. Le ultime sul suo futuro

Il futuro di Divock Origi sarà con ogni probabilità lontano da Milano. L’attaccante belga ha ricevuto diverse telefonate in questi giorni, specialmente dalla Turchia dove Besiktas e Galatasaray hanno già preso contatti.

Non solo. Come riportato dal Corriere dello Sport anche il West Ham ha mosso i primi passi. Origi, in caso di addio al Milan, preferirebbe la Premier League.