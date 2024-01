Ordine sul post Pioli: «Conte è il numero uno in circolazione. Se venisse messo vicino a Ibra…». Le parole del giornalista

Il giornalista Franco Ordine ha analizzato la situazione in casa Milan legata al post Pioli sul canale Youtube di Carlo Pellegatti.

DICHIARAZIONI – «Faccio due riflessioni. Conte, per me, è il numero uno in circolazione dal mio punto di vista. Penso anche che sia un allenatore oltre che di primissimo piano e di grande valore anche molto impegnativo, tra virgolette, per il club che dovrebbe avere una struttura dirigenziale, oltre che calcistica, tale da poterlo gestire. Lui è abituato a dare delle scosse telluriche all’ambiente. Coesistenza con Ibra? Come mettere vicino nitro e glicerina. Potrebbe essere anche molto positiva».

SU THIAGO MOTTA – «L’altro nome che circola in continuazione è quello di Thiago Motta. Ha fatto un eccellente lavoro allo Spezia, adesso anche al Bologna. Non ha però però nessuna esperienza in Champions e sulla preparazione per il triplo impegno. Anche questo è un dato che va attentamente valutato ed esaminato. Non possiamo dimenticare che Pioli arriva perché l’Inter non libera Spalletti. Alla fine ci sono incroci di mercato che in questo momento sono imperscrutabili».