Roma Milan, Ordine sicuro: «Non basta il ritorno di Tomori, ecco di cosa hanno bisogno i rossoneri per impensierire i giallorossi». Le parole del giornalista

Franco Ordine ha commenato sul Corriere dello Sport quello che si aspetta della sfida di ritorno di Europa League tra Roma e Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Naturalmente no. Ci sarebbe bisogno di molto altro, anche di una serata di Leao che non può certo accontentarsi di aver suonato la carica a Reggio Emilia per sentirsi in pace con il suo talento e con le aspettative del Milan. E magari di non lasciarsi distrarre da un probabile magheggio tattico di DDR. Pioli firmerebbe davanti a un notaio anche se sotto sotto, qualora dovesse lasciare Milanello, vorrebbe farlo con un passo d’addio diverso».