Ordine sulla posizione di Pioli: «Ecco perché può resistere anche dopo quest’altro testacoda». Le parole del giornalista

Franco Ordine ha parlato sul Corriere dello Sport della posizione di Pioli dopo il pareggio tra Lecce e Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Pioli può resistere anche dopo quest’altro testacoda a Lecce solo per un motivo inconfessabile: e cioè per mancanza, su piazza, di un sostituto capace di offrire garanzie. Antonio Conte è l’unico candidato capace di sollevare umori e ambizioni ma viene considerato indisponibile a campionato in corsa».