Ordine sicuro sul Milan: «Deve passare tutto da questo aspetto. Su Leao…». La sua analisi sulle colonne de Il Giornale

Franco Ordine è intervenuto sulle colonne de Il Giornale per parlare del Milan e di Leao. Le sue parole.

ORDINE – «Tutto deve passare dalla resa del Milan e dal suo comportamento che non può più essere altalenante. Ammonimento da estendere allo stesso Leao che ha scelto il palcoscenico più famoso – il duello a distanza con Mbappè – per tornare in vetrina. Il suo nuovo status reclama la continuità che può segnare la differenza tra una semplice promessa e una promessa mantenuta»