Franco Ordine ha parlato dei principali temi del derby di Milano, le sue parole sulle possibili scelte di formazione e no solo

Intervenuto ai microfoni di Radio 24 durante Tutti Convocati, Franco Ordine ha parlato dei temi del derby tra Milan e Inter, soffermandosi sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori.

DERBY – «Inevitabile giochi Calhanoglu, anche se per come ha giocato Vidal faccio fatica a vederlo fuori. Non ho dubbi sul fatto che debba giocare Ibra. Il problema vero del Milan è Theo squalificato e Touré con la caviglia gonfia».