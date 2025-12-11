Ordine commenta gli errori del mercato estivo. E su Milan Como a Perth… Segui le ultimissime sui rossoneri

Il clima di incertezza che avvolge il club di Via Aldo Rossi non riguarda solo il campo, ma si estende alle scelte societarie e, più di recente, anche a questioni organizzative. In primo piano, la vicenda, ormai quasi certa, della cancellazione della partita amichevole a Perth contro il Como, un evento che, secondo l’analisi di Franco Ordine, noto giornalista sportivo e opinionista, mette in luce le criticità della precedente gestione.

Nel suo consueto e puntuale editoriale per MilanNews.it (CLICCA QUI per leggerlo integralmente), Ordine non ha utilizzato mezzi termini per puntare il dito contro le responsabilità passate, scagionando di fatto la nuova dirigenzainsediata.

Mercato Invernale, Interventi Costosi e Inconsistenti

L’analisi di Ordine parte da un assunto doloroso per i tifosi: la sessione di mercato di gennaio 2025 ha portato a interventi onerosi che, a conti fatti, si sono rivelati inconsistenti dal punto di vista tecnico e dannosi per le casse del club. Questi acquisti “fantasma” hanno appesantito il bilancio e non hanno fornito il ritorno sportivo sperato.

Tuttavia, il focus si sposta sulla ricerca dei colpevoli. Secondo il giornalista, è fondamentale chiarire che la responsabilità di tali passi falsi non può in alcun modo ricadere sulle figure che oggi guidano il Diavolo: né sul nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scouting internazionale, né sul nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, il tecnico toscano di grande esperienza richiamato per rifondare la squadra.

“Dicono: a gennaio 2025 sono stati fatti interventi onerosi sul mercato dal risultato inconsistente e dannoso per i conti. Verissimo. Ma di chi è la colpa? Non certo di Tare e di Allegri e nemmeno dei giocatori che compongono attualmente la rosa,” afferma Ordine.

Gimenez e gli Errori Tecnici e Finanziari

Ordine cita esplicitamente l’acquisto di Gimenez (probabilmente in riferimento a una delle operazioni discutibili del recente passato) come esempio di un errore che “al momento vanno messi nel conto di chi ha guidato quelle trattative dal punto di vista tecnico e finanziario“.

Questo sottolinea come gli acquisti fallimentari siano stati il risultato di decisioni prese dalla precedente governance. La nuova coppia tecnica, Tare e Allegri, che ha il compito di costruire il nuovo Milan vincente, si trova ora a dover sanare una situazione ereditata, piena di contratti pesanti e investimenti che non hanno reso. L’articolo di Ordine serve dunque da monito: la ricostruzione dei rossoneri deve partire da una netta separazione tra gli errori del passato e le scelte strategiche del futuro. La speranza dei tifosi del Club di Via Aldo Rossi è che sotto la guida del nuovo DS e del mister Allegri si torni a una pianificazione di mercato più oculata e sostenibile.