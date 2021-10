Ordine: «Milan in Champions spacciato. Ecco che cosa conviene fare»

Franco Ordine, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, ha parlato del disastroso cammino in Champions League del Milan. Le parole

Franco Ordine, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, ha parlato del disastroso cammino in Champions League del Milan. Le parole

«Il Milan in Champions League penso abbia finito. Penso che non convenga arrivare nemmeno al terzo posto, non ne varrebbe la pena. Infatti, abbiamo l’esempio dell’Inter lo scorso anno, se vuole puntare davvero al campionato gli conviene concentrarsi su questo, per avere una marcia in più da gennaio in poi».