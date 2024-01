Ordine in difesa di Jovic: «Non poteva essere diventato un pippone! Aveva bisogno di una scintilla»

Franco Ordine, negli studi di Mediaset, ha parlato così di Luka Jovic dopo la partita di Coppa Italia tra Milan e Cagliari

JOVIC – «I processi prima del tempo nel calcio non finiscono mai bene. Jovic non poteva aver dimenticato come si giocava a calcio, non poteva essere diventato un pippone. Non era arrivato in grandi condizioni, è stata premiata la pazienza di Pioli nel recuperarlo. Jovic, oltre a ritrovare la condizione migliore, aveva bisogno di una scintilla e l’ha trovata in Milan-Fiorentina quando ha fatto quel passaggio a Theo in occasione del rigore».