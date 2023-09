Ordine: «Le assenze di Tomori e Kalulu non sono un alibi, Pioli deve capire che…»

Il giornalista Franco Ordine, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata dal Milan di Stefano Pioli contro l’Inter per 5 ad 1

Nel suo pezzo di commento ad Inter-Milan su Il Giornale, Franco Ordine commenta così la sconfitta subita dai rossoneri.

LE PAROLE – «Le assenze di Tomori e Kalulu non possono costituire nemmeno un minuscolo alibi. Ed è venuto il tempo anche per Pioli di capire che al cospetto di Simone Inzaghi continua a finire nella sua trappola infernale. Il secondo gol ne è un didascalico esempio: giravolta di Lautaro nella sua metà campo per Dumfries a destra, palla incrociata sull’altro fronte per Thuram che si è bevuto Thiaw e infilato un missile nell’angolo alto».