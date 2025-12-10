Ordine non ha dubbi: «Thiago Silva a gennaio? Non è la soluzione ideale ma…»

Ordine, noto giornalista, ha commentato il possibile ritorno a Milanello di Thiago Silva a gennaio: il suo giudizio a sorpresa

Il giornalista Franco Ordine ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, analizzando con estrema chiarezza le difficoltà che la dirigenza rossonera sta incontrando nel pianificare le mosse in entrata, specialmente per il reparto offensivo.

Ordine e il giudizio sul possibile ritorno di Thiago Silva

PAROLE – «Dalle parole dell’agente di Gimenez si è capito ancora una volta che il centravanti messicano non si muoverà a gennaio. E allora è inutile rincorrere chissà quali obiettivi perché senza il sì di Santiago non c’è la possibilità di fare alcuna operazione in attacco. Si possono scambiare le figurine di secondo piano al limite. Invece resta la priorità del difensore. La candidatura di Thiago Silva, per sei mesi, non è il massimo della vita ma è anche la classica opportunità come accadde ai tempi di Ancelotti con Bekcham. Come si dice in questi casi: piuttosto che niente meglio piuttosto!»

L’analisi di Ordine mette in risalto come la volontà di Gimenez di restare a Milano stia di fatto bloccando qualsiasi operazione significativa per la prima linea. Il Milan, senza la liquidità o il posto liberato dalla cessione, non ha margini per un grande acquisto.

Di conseguenza, la priorità del mercato si sposta sulla difesa, settore nel quale la dirigenza dovrebbe cogliere l’occasione di Thiago Silva. Sebbene il suo impiego per soli sei mesi non sia la soluzione definitiva, Ordine lo paragona a un’opportunità storica, ricordando l’arrivo di David Beckham con Carlo Ancelotti: un rinforzo esperto e d’impatto mediatico che può tamponare l’emergenza.