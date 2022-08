Onyedika il preferito dal Milan: Bakayoko ne blocca l’acquisto. Si lavora per abbassare le pretese del Midtjylland

Secondo La Gazzetta dello Sport tra i tanti nomi che circolano per il centrocampo del Milan quello più caldo resta Raphael Onyedika del Midtjylland. Il nigeriano classe 2001 rientra perfettamente nei parametri del club rossonero ed è valutato circa 7-8 milioni dal suo club. In via Aldo Rossi la speranza è quella di spuntare un prezzo più vicino ai 5 milioni, ma perché l’affare si sblocchi occorre prima fare spazio con l’uscita di Bakayoko.

Se i sondaggi del Nottingham Forest e del Galatasaray si tradurranno in proposte concrete, allora la trattativa per Onyedika potrà accelerare e chiudersi in fretta. La pista per il piano B (ri)porta a Bordeaux, dove gioca Jean Onana.