Olympiacos Fiorentina 1-0: viola ancora beffata in finale! El Kaabi regala la coppa ai greci

La finale di Conference League 2023-24 tra Olympiacos e Fiorentina finisce con la seconda beffa consecutiva per i viola. Coppa ai greci

Non sono bastati i tempi regolamentari tra Fiorentina e Olympiacos nella finale di Conference League 2023-24- Per determinare la vincitrice ci sono voluti i tempi supplementari. Purtroppo ancora una volta per la viola, come successo a Praga – anche se nei 90′ – sono decisivi i minuti finali del secondo tempo.

Decisivo il gol di El Kaabi, su un’azione che sembrava nascere da un fallo in attacco ma che poi si conclude con la rete dell’attaccante. Attimi di suspance per la posizione regolare o meno. Gol confermato, assalto viola respinto: greci campioni!