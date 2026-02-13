Olimpiadi Milano Cortina, non solo Federica Brignone: il Milan pronto a celebrare i rossoneri medagliati. L’iniziativa

Olimpiadi Milano Cortina – Federica Brignone e non solo, il club ha già in mente un’iniziativa per celebrare i rossoneri medagliati alle Olimpiadi

Il cuore pulsante di Milano non batte solo per il calcio, ma in questi giorni vibra per le imprese leggendarie dei Giochi Olimpici Invernali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club meneghino ha intenzione di omaggiare i grandi protagonisti di Milano Cortina 2026 che stanno portando il tricolore sul podio proprio in queste ore.

Stelle olimpiche ospiti del Diavolo

La società rossonera è pronta ad aprire le porte di San Siro o del prestigioso Centro Sportivo di Milanello — lo storico quartier generale dove si allena la squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri — a una delegazione di medagliati d’eccezione.

Tra gli invitati d’onore spicca il nome di Federica Brignone, l’iconica sciatrice valdostana che ha appena conquistato un leggendario oro olimpico in Super G. Accanto a lei, il Diavolo attende Giovanni Franzoni, giovane promessa dello sci alpino che ha stupito tutti con l’argento in Discesa Libera, e il veterano Dominik Paris, il fuoriclasse della velocità celebre per la sua potenza, bronzo nella medesima disciplina. Non solo neve, però: tra gli ospiti è previsto anche Matteo Rizzo, l’elegante pattinatore artistico che ha incantato le giurie ottenendo un prestigioso bronzo nel Pattinaggio di Figura. Tutti e quattro grandi tifosi milanisti.

Il Milan come hub della cultura sportiva

L’iniziativa dei rossoneri non è isolata, ma rientra in una precisa strategia volta a confermare il club come un punto di riferimento per lo sport a 360 gradi. Già lo scorso ottobre, la società aveva ospitato campioni della pallavolo come Anna Danesi, Benedetta Sartori, Eleonora Fersino e Riccardo Sbertoli. Questi giganti del volley azzurro, noti per la loro fede calcistica legata ai colori del club di Milano, avevano ricevuto il calore dei tifosi sugli spalti del Meazza.

Un omaggio che guarda al futuro

L’augurio della dirigenza è che la lista dei campioni rossoneri da celebrare possa allungarsi ulteriormente prima della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi