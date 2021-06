Olanda, tutti contro de Boer: ora la Federazione medita il cambio di ct

L’ex tecnico dell’Inter Frank de Boer sotto accusa dopo la clamorosa eliminazione contro la Repubblica Ceca: l’Olanda pensa al cambio

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il fallimento dell’Olanda di de Boer ha scatenato l’indignazione della stampa locale.

Ecco alcuni commenti, riportati dal quotidiano nostrano: «Wesley Sneijder: «Non avrebbe mai dovuto togliere Malen». Rafael van derVaart:«Non puoi sostituire il tuo uomo più pericoloso quando resti in dieci. Voto 3». Pierre van Hooijdonk:«Malen è il tuo attaccante con più possibilità di fare male, è veloce, andava lasciato». Il sito di AD: «Nella prima vera partita, l’allenatore ha fallito su quasi tutti i fronti». E, a chiudere in bellezza, De Telegraaf: «Il 3-5-2 è disastroso. L’Olanda paga per la stupidità di De Boer» Un bell’ambientino».

Lo stesso tecnico si è detto rammaricato al termine della partita, spiegando la bontà delle sue scelte ma ammettendo di aver compromesso la qualificazione: «Questo gruppo è molto forte e può fare grandi cose ma è colpa mia. Devo ingoiare questa pillola amara e poi vediamo che succede».