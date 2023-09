Okafor a DAZN: «Contento per il gol. Ruolo? Ecco dove preferisco giocare»

Noah Okafor, attaccante del Milan, ha parlato a DAZN dopo la partita contro la Lazio. Le sue parole

PAROLE – «Sono un tifoso del Milan, sono contento di essere qui. Lavoro tanto e sono molto felice per il mio gol e ancora più contento per i tre punti. L’importante è aiutare la squadra il più possibile. Ruolo? Preferisco giocare a sinistra ma mi metto a disposizione del mister e della squadra. E’ la prima volta che gioco in uno dei top 5 campionati europei. È un buon campionato, giochi contro buone squadre. Voglio crescere ancora lavorando giorno dopo giorno. Sono davvero molto contento di essere qui».