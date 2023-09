Okafor a Milan TV: «Mi sento benissimo, c’era una grande atmosfera»

Noah Okafor, attaccante del Milan, ha parlato a Milan TV dopo la partita contro la Lazio. Le sue parole

GOL – «Mi sento benissimo. Sono felice per il gol e per aver preso i tre punti. C’era una grande atmosfera e la squadra ha lavorato molto e duramente. Sono tre punti meritati»

LAZIO – «Sono una buona squadra. Ma noi siamo cresciuti in fiducia durante la partita. Sapevamo che non sarebbe stato facile ma abbiamo meritato i tre punti. Ora siamo pronti già per mercoledì».