Okafor carico in vista della prossima stagione: il messaggio social INFIAMMA i tifosi del Milan

Okafor suona la carica. Lo svizzero sui propri social ha speso parole di orgoglio ma anche di importante motivazione in vista della prossima stagione del Milan:

PAROLE – È stata una buona stagione con tante belle cose, ma anche molto da migliorare. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione. Fan fantastici, compagni di squadra fantastici, città fantastica. Anche un abbraccio forte a mister Pioli per avermi dato la possibilità di giocare in questo fantastico Club. Auguri per il Futuro mister. Grazie a tutti per il fantastico supporto!!!

Ora concentrati sull’Europeo. Ci vediamo presto