Oddo: «Una volta facemmo uno scherzo a Gattuso… pessima idea»

Massimo Oddo ha rilasciato una lunga intervista. Tema principale: Gennaro Gattuso, ecco le parole dell’ex terzino rossonero

Massimo Oddo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Ecco le parole su Gattuso:

«Rino non aveva la fascia da capitano, ma era come se lo fosse. Era il braccio armato dello spogliatoio, nel senso che se a Maldini bastava uno sguardo, lui ti mollava i ceffoni. Un manesco nel senso buono ovviamente, come un genitore vecchio stampo. Con lui ci divertivamo molto (ride). Un giorno io, Nesta e Pirlo avevamo voluto fargli uno scherzetto: in ritiro, dormiva in una camera con due letti: gli avevamo fatto il “sacco” in uno e messo la sabbiolina nell’altro. È stata una pessima idea: ci era venuto a prendere uno ad uno per ogni camera (ride)».