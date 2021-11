Oddo: «Il 2007 fu l’anno più bello al Milan, vi dico perché»

Massimo Oddo ha detto la sua sull’anno più bello in maglia rossonera. Ecco le sue parole ai microfoni di Milan TV

«Come per Ricardo anche per me il 2007 è stato l’anno più bello, anche se non ho vinto il Pallone d’Oro come Kaká (ride, ndr). Doppiamente incredibile perché arrivai l’ultimo giorno di mercato e mi ritrovai 4 mesi dopo ad alzare la Champions League giocando sempre da titolare. Mi ricordo come se fosse ieri tutte le partite giocate. Il ritorno con il Manchester fu qualcosa di pazzesco. La partita più brutta fu la finale, giocammo una partita orribile ma a volte serve anche sporcarsi per vincere».