Nuovo stadio, Sala si ricandida come sindaco di Milano

Nuovo stadio, Beppe Sala ha annunciato la propria ricandidatura a sindaco di Milano per le prossime elezioni comunali

In primavera si aprirà un nuovo capitolo della questione “nuovo stadio” per Milan e Inter, l’attuale amministrazione sembra aver deciso di rinviare il discorso a dopo le elezioni che avverranno intorno alla fine di maggio.

In questo senso è di oggi la conferma della ricandidatura di Beppe Sala per il centrosinistra anche per le future comunali, ecco le sue parole: «In più riprese ho sottolineato che volevo essere totalmente sicuro di avere in me le energie fisiche e mentali indispensabili per impegnarmi per un altro quinquennio, ora sento che posso farlo, anzi sento che voglio farlo ed è per questo che alla fine di questa lunga riflessione ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco di Milano».