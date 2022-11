Nuovo stadio Milano, ass. Romani: «Respingo le accuse»

Gaia Romani, assessore ai Servizi Civici e Generali del Comune di Milano, è intervenuta in merito alla relazione sul dibattito nuovo stadio

Gaia Romani, assessore ai Servizi Civici e Generali del Comune di Milano, è intervenuta in merito alla relazione sul dibattito nuovo stadio. Ecco le sue parole riportate da calcio e finanza:

«C’è stata una fase di ascolto preliminare prima dell’avvio del dibattito. C’è stato un approccio inclusivo con tre tipologie di incontri. Sicuramente avremmo potuto fare meglio alcune cose, ma per la città di Milano è stato il primo dibattito pubblico nazionale. Abbiamo ascoltato critiche ed osservazioni, ma respingo le accuse di legittimità di questo percorso. Oggi si chiude la fase di dibattito e si apre la fase di valutazione degli esiti, in cui ci sarà un lavoro condiviso con il consiglio comunale. A luglio 2019 Milan e Inter hanno presentato proposta per la realizzazione di complesso sportivo e multifunzionale. La conferenza dei servizi ha dato assenso sostanziale alla proposta. La società hanno adeguato la proposta su indice di edificabilità e criteri al quale il progetto si sarebbe dovuto attenere. La Giunta ha poi espresso il pubblico interesse ma ha richiesto ulteriori criteri e condizioni, tra cui indice edificabilità 0.35 e a settembre 2022 è arrivata la nuova proposta che rispondeva alle condizioni che abbiamo richiesto. Il dibattito pubblico ha visto la partecipazione e impegno attivo dell’amministrazione in tutte le fasi che lo hanno visto svolgersi. Da normativa, l’oggetto del dibattito pubblico è stato il piano di fattibilità del nuovo progetto presentato e non alternative»