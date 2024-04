Nuovo stadio Milan, l’obiettivo rimane San Donato: Scaroni ha confermato quell’idea a Fontana! Tutti i DETTAGLI

Nuovo stadio Milan, l’obiettivo rimane San Donato: Scaroni ha confermato quell’idea a Fontana! Cosa può accadere adesso

Importanti aggiornamenti sul tema stadio per il Milan che si sta continuando a muovere sulla pista San Donato. Come riportato da Il Giorno, l’ipotesi avanzata dal Sindaco Sala non starebbe rallentando il vero obiettivo dei rossoneri ovvero il nuovo stadio a San Donato.

Inoltre, il Presidente Scaroni ha scritto una lettera a Fontana, governatore della Lombardia Fontana in cui ha dichiarato quanto segue: «C’è il fermo intendimento di perseguire l’obiettivo di edificare un nuovo stadio nell’area San Francesco del Comune di San Donato Milanese».