Nuovo stadio Milan, un problema tutto italiano: la burocrazia è l’ostacolo

I problemi riscontrati da Milan ed Inter per la costruzione del nuovo stadio riguardano anche altri club italiani: ecco il motivo

Il tema nuovo stadio continua a tenere banco in casa Milan ed in casa Inter, con i due club che si sono spazientiti ad aspettare il via libera del Comune di Milano e che avrebbero deciso di prendere delle strade alternative (rossoneri a San Donato, nerazzurri a Rozzano).

Il Sole 24 Ore ha condotto un’indagine sulla situazione stadi in Italia che testimonia come tali problemi riguardino non soltanto le due milanesi, ma tantissime altre società italiane. Il titolo recita: «Stadi, la burocrazia tiene fermi investimenti per 2.5 miliardi». Tra i club coinvolti nell’ostacolo rappresentato dalla burocrazia anche Venezia, Fiorentina, Roma, Bologna e Cagliari.