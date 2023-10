Nuovo stadio Milan, rettangolo ovalizzato e capienza da 70mila spettatori! I dettagli sul progetto

Nuovo stadio Milan, ecco i primi dettagli sul progetto! Prime indicazioni sul nuovo impianto e sul modello di riferimento

Arrivano nuove indiscrezioni sul nuovo stadio del Milan. La Gazzetta dello Sport illustra le prime caratteristiche che il nuovo progetto dovrebbe avere, nella zona di San Donato Milanese.

La forma potrebbe essere quella di un rettangolo ovalizzato, con lati lunghi e curve arrotondate. L’idea è quella di riuscire a ottenere una capienza da 70mila spettatori. In più gli spalti saranno il più verticali possibile, sullo stile Signal Iduna Park di Dortmund; non ci dovrebbe essere il tetto. Nella zona dello stadio, oltre a Museo, hotel, nuova sede, ci potrebbe essere anche un’arena per concerti da 3000 posti circa.