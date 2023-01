Nuovo stadio Milan e Inter: i club hanno un obiettivo preciso

Milan e Inter hanno tutta l’intenzione di partire a febbraio col progetto del nuovo stadio: di seguito tutti i dettagli

Come rende noto l’edizione odierna di Tuttosport, c’è stato un avvicinamento tra il Comune di Milano e i due club di Inter e Milan per quanto riguarda la capienza del nuovo stadio.

Nonostante l’idea iniziale prevedesse 65mila posti, le forze politiche spingevano per arrivare a 70mila, e hanno raccolto il favore dell’ente pubblico. Il 20 gennaio ci sarà un incontro molto importante, poichè Palazzo Marino delibererà la ricezione delle richieste di Inter e Milan per il nuovo progetto dopo il dibattito pubblico e l’odg approvato prima di Natale: la volontà dei due club è quella di partire col progetto esecutivo già a febbraio. Le prossime settimane saranno decisive in questo senso.