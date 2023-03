Nuovo stadio Milan, spuntano due nuovi problemi: le ultime. Il Consiglio Comunale sembra opporsi, ma non solo

Il Milan accelera in tema mercato e in tema stadio. Cardinale è venuto a Milano per parlare con le istituzioni della città ed esprimere la volontà di voler fare lo stadio in zona La Maura. Sorgono, però, ancora ostacoli, con due novità riportate.

I centristi si sono schierati contro lo stadio a La Maura: ora su 31 consiglieri, sono 20 i contrari. L’altra è che il tribunale ha sconfessato il Comune che aveva detto no al referendum contro l’abbattimento di San Siro, accogliendo il ricorso del comitato che lo andava promuovendo. Lo scrive La Repubblica – Milano.