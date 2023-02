Nuovo stadio, lo scisma tra Milan e Inter: ora rossoneri in solitaria

Milan e Inter dividono le loro strade per quanto riguarda la questione nuovo stadio. Ecco le ultime novità

Il nuovo stadio sarà una questione che riguarderà solo il Milan. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i tempi a rilento del Comune di Milano hanno fatto perdere la pazienza a Gerry Cardinale, che ora valuta strade alternative in solitaria. Il progetto riguarderà un’area fuori San Siro, le opzioni sono le ex acciaierie Falck a Sesto San Giovanni, San Donato e “La Maura” in zona dell’Ippodromo.

Comunque sia, i rossoneri proseguiranno senza i cugini dell’Inter. I nerazzurri non hanno una situazione finanziaria rassicurante. Per Gerry Cardinale è una circostanza troppo incerta quella del club di Zhang per poter continuare un progetto di tale portata insieme.