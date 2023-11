Nuovo stadio, Inter infastidita dalle parole di Sala: cos’è successo

Milan ed Inter portano avanti l’idea di costruire un nuovo stadio: i nerazzurri sono rimasti infastiditi dalle recenti dichiarazioni di Sala

Nelle scorse ore il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si era espresso in modo critico sul tema del nuovo stadio che vogliono costruire Inter e Milan (rispettivamente a Rozzano e San Donato). Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri non hanno preso affatto bene le parole del sindaco.

Il club di viale della Liberazione è convinto di aver fatto tutti i passaggi dovuti col Comune di Milano e che, anzi, siano stati i nerazzurri ed i cugini del Milan ad essere stati spesso in attesa di comunicazioni e passaggi ufficiali relativi al vincolo per San Siro.