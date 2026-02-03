Nuovo San Siro, Marotta celebra il rogito: «Apriamo una strada che ci porterà lontano. Ringrazio Scaroni perchè…»

Nuovo San Siro, arrivano le parole di Marotta, presidente dell’Inter, sul progetto che si appresta a partire: ringraziamenti a Scaroni

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, è tornato a parlare del futuro di San Siro in un’intervista rilasciata a DAZN (nel vodcast Valori in Campo), sottolineando l’importanza storica dell’acquisto dell’area e dello stadio da parte di Inter e Milan, formalizzato con il rogito firmato lo scorso novembre 2025.

Marotta e la nuova casa di Milano

Nelle sue dichiarazioni, Marotta ha evidenziato le difficoltà burocratiche superate grazie alla sinergia tra le proprietà e le dirigenze dei due club:

Il Traguardo: “Finalmente siamo riusciti ad aprire il varco”, ha esordito il presidente nerazzurro, definendo l’acquisizione dell’area un passo fondamentale per competere a livello europeo.

“Finalmente siamo riusciti ad aprire il varco”, ha esordito il presidente nerazzurro, definendo l’acquisizione dell’area un passo fondamentale per competere a livello europeo. I Protagonisti: Marotta ha lodato la tenacia di Katherine Ralph (rappresentante di Oaktree) e di Paolo Scaroni (presidente del Milan), figure chiave per arrivare alla firma definitiva nonostante le ostruzioni burocratiche tipiche del sistema italiano.

Marotta ha lodato la tenacia di (rappresentante di Oaktree) e di (presidente del Milan), figure chiave per arrivare alla firma definitiva nonostante le ostruzioni burocratiche tipiche del sistema italiano. Il Progetto: L’obiettivo è un impianto moderno da circa 71.500 posti, progettato per garantire standard d’eccellenza in termini di sicurezza, accoglienza e ospitalità, rendendo lo stadio una risorsa attiva 365 giorni l’anno.

Road to 2030

Il percorso verso l’inaugurazione, prevista entro la fine del 2030, resta tortuoso. Dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (proprio al Meazza il prossimo 6 febbraio), l’iter prevede l’inizio dei lavori nel 2027. Marotta ha ribadito che, nonostante le inchieste e le lungaggini, la determinazione dei club è totale per regalare a Milano una “casa” all’altezza della sua storia.

L’INTERVISTA INTEGRALE DI MAROTTA