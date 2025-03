Nuovo DS Milan, è corsa a due! Clamoroso testa a testa, Cardinale pronto a sciogliere definitivamente le riserve. Nomi da non credere

Condividi via email

Nuovo DS Milan, clamorosa indiscrezione: Cardinale e Ibrahimovic sono pronti a scegliere entro la prossima settimana uno tra Tare e Paratici

Clamoroso aggiornamento fornito da Di Marzio sul nuovo DS del Milan:

PAROLE – «Il Milan inizia a programmare il suo futuro: come riportato da Peppe Di Stefano, infatti, la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il nuovo direttore sportivo del club. I nomi sono quelli di Fabio Paratici e Igli Tare. Sembra essere una corsa a due, con gli incontri che sono stati effettuati da Cardinale e Ibrahimovic. E’ stato corteggiato anche Andrea Berta che però è più propenso ad andare in Premier League».