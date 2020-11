Un nuovo caso di Covid-19 è stato registrato in queste ore in Serie. Si tratta di Diego Godin, difensore del Cagliari

Nuova positività al Covid-19 in Serie A. Ad essere risultato positivo al tampone è Diego Godin, difensore centrale del Cagliari, dopo gli impegni con la propria nazionale.

L’uruguaiano rimarrà in isolamento precauzionale. Il club sardo specifica che anche Nandez, nonostante il suo test risulti negativo, non verrà convocato in via precauzionale per la gara con il Torino.