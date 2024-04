Nuovo allenatore Milan: lui è in pole per il dopo Pioli, arriva l’ok di Ibrahimovic

Il Milan continua a guardarsi intorno per il nuovo allenatore per il dopo Pioli. Lui è il favorito per la panchina, c’è l’ok di Ibrahimovic

C’è un nome in pole position per la panchina del Milan per la prossima stagione come sostituto di Pioli, destinato a lasciare dopo queste ultime 5 partite di campionato.

come riferito da SportMediaset si tratta di Mark Van Bommel, attuale allenatore dell’Anversa. La scelta finale sarà per mano di Gerry Cardinale, ma Zlatan Ibrahimovic, ormai da tempo inserito nei meccanismi di Red Bird, avrebbe puntato forte su Conte, nome che esalterebbe la piazza rossonera, ma non i vertici societari, che gli hanno fatto capire che l’operazione, tra stipendio e giocatori da comprare, andrebbe oltre il budget stabilito. Ecco allora l’ok per l’olandese.