Nuovo allenatore Milan: arriva la minaccia dei tifosi, scenario CLAMOROSO in vista della prossima stagione

Arriva la minaccia dei tifosi rossoneri qualora il nuovo allenatore del Milan scelto dal club non fosse all’altezza delle loro aspettative

In questi giorni si parla di futuro, di cambiamenti e di rivoluzioni per il Milan che verrà. In particolare di chi prenderà il posto di Pioli, destinato a dire addio al termine della stagione.

Secondo ciò che racconta oggi l’edizione di Tuttosport, la notizia del possibile ingaggio di Lopetegui ha raffreddato gli umori di moltissimi tifosi rossoneri. I quali continuerebbero a preferire Antonio Conte come nome per rilanciare la squadra.

Con un allenatore non all’altezza molti membri della parte più calda del tifo milanista sarebbero pronti a disertare. Inoltre i tifosi sarebbero pronti anche ad acquistare meno maglie o merchandising del Milan in generale, come segno di protesta nei confronti delle scelte poco apprezzate della società.