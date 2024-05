Nuovo allenatore Milan: rispunta il nome di Potter a sorpresa per l’eventuale dopo Pioli. TUTTI gli aggiornamenti e le novità

Tra i tanti nomi proposti per la panchina del Milan per il dopo Pioli, e in vista della prossima stagione, è spuntato un nuovo nome a sorpresa.

Secondo quanto riportato da Matt Law, corrispondente del Daily Telegraph Football News, il club rossonero ha mostrato interesse per Graham Potter. Il nome del tecnico ex Chelsea è stato già accostato in passato alla panchina rossonera.