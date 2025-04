Nuovo allenatore Milan, Passerini rivela: «Questo scenario è assolutamente possibile ma va considerata questa cosa»

Nuovo allenatore Milan, Carlos Passerini, noto giornalista, non ha escluso l’ipotesi legata ad Antonio Conte: c’è la concorrenza della Juve

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlos Passerini, noto giornalista, ha spiegato:

PAROLE – «Conte-Milan, si può fare. Io credo che oggi il Milan abbia capito di avere sbagliato e che oggi, potendo prendere Conte, cercherebbe di prenderlo. Ecco, questo è quello che ho capito, cioè nella lista oggi dei sogni c’è sicuramente Antonio Conte. Però c’è anche un altro aspetto che secondo me è decisivo: da quello che risulta a me, è un po’ cambiata l’idea di Conte rispetto al Milan. Se un anno fa Conte metteva il Milan in cima alla sua lista, oggi Conte mette qualcun altro, nello specifico la Juventus. Conta in questo scenario la vicenda di Tudor. Può restare alla Juve? Se Tudor dovesse chiudere con la Champions e un ottimo finale, le chance di conferma sono alte. Ed è a quel punto che Conte, nel caso di addio al Napoli, potrebbe mettere il Milan in cima alla lista».