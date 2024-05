Nuovo allenatore Milan, è LUI l'unica alternativa a Fonseca! Speranze vive, può arrivare perchè... ULTIMISSIME

Nuovo allenatore Milan, resta solo un nome alternativo al possibile arrivo di Paulo Fonseca: è Mark Van Bommel

Come riferito da Tuttosport, c’è un solo nome rimasto in lizza per la panchina del Milan alternativo a Paulo Fonseca, ormai scelto dal club rossonero come l’erede designato di Stefano Pioli.

Si tratta di Mark Van Bommel: l’ex centrocampista rossonero e attuale tecnico dell’Anversa ha in Zlatan Ibrahimovic il maggiore sponsor. Se la trattativa con Fonseca dovesse clamorosamente naufragare allora il Generale sbarcherebbe senza alcun dubbio a Milanello.