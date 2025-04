Nuovo allenatore Milan, accordo Sarri-D’Amico: strategia delineata, il duo vede Milanello

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, c’è l’accordo tra Sarri e D’Amico: se l’attuale dirigente dell’Atalanta sbarcherà in rossonero il toscano sarà il nuovo tecnico

Importante aggiornamento fornito da Repubblica, e in particolare dal giornalista Cardone, sulla panchina del Milan della prossima stagione.

Se Tony D’Amico riuscirà a liberarsi dall’Atalanta (l’Atalanta tra l’altro ha in mente di sostituirlo con Sogliano), è molto probabile che l’allenatore del Milan possa diventare Maurizio Sarri, ex Lazio. Sarri è il candidato forte nel caso in cui D’Amico diventasse ds.