Nuova sfida per Meite: ecco dove andrà a giocare l’ex Milan

Secondo quanto riportato da Record, Meite, ex giocatore del Milan ora tornato al Torino, si appresta a diventare un nuovo calciatore del Benfica. Accordo trovato tra granata e lusitani per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista francese per una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni di euro.